"التأمين الاجتماعي": مستعدون لصرف زيادة المعاشات في يوليو المقبل

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه وفقا لتعليمات الرئيس السيسي بصرف متجمد 5 سنوات وحقوقهم في العلاوات الخمس، فإن مقدار هذه المتجمدات التي يجب صرفها حوالي 28 مليار جنيه الذي سيتم تطبيق صرفه من 1 يوليو المقبل.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن اصحاب المعاشات يبلغ عددهم حوالي 10 مليون مواطن، والمستفيدين من القرارت الجديدة وصرف العلاوات الخمسة حوالي 2.4 مليون مواطن، موضحًا أن التكلفة السنوية للمتجمدات على صندوق التأمين الاجتماعي حوالي 7.2 مليار جنيه.

وأكد أن صندوق التضامن الاجتماعي مستعد لصرف زيادة المعاشات في يوليو المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه كان هناك نوع من انواع عدم المساواة بين اصحاب المعاشات قبل يوليو 2006 واصحاب المعاشات بعد هذا التاريخ.