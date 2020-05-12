وزير السياحة يبحث مع "القومية لسلامة الغذاء" الرقابة على الفنادق

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية.

وبحث الجانبان، سبل التعاون في مجال إحكام الرقابة على سلامة وصحة الغذاء بالفنادق بكل أنواعها والتركيز على خدمات الضيافة المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالاضافة الي حرصها على توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.