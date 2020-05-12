الصحة العالمية في رسائل للدول قبل فتح الحياة: تابعوا منحنى الوباء

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن التدخين مضر بكل أنواعه سواء القديمة أو الحديثة والتي تستهدف فئة معينة لجذب انتباه الشباب، مشددا على أن كل الدراسات أثبتت خطورتها.

وفيما يتعلق بعلاقة التدخين بالإصابة بفيروس كورونا، أوضح المنظري، أن الدراسات ما زالت مستمرة، مستدركا أنه بشكل عام التدخين يسبب أخطارا كبيرة بداية من الأنف وحتى الرئتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية عقد عبر تقينة الفيديو، في ذكرى مرور 134 يوماً منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في الصين.

على الدول متابعة المنحنى الوبائي سواء في الصعود أو الهبوط قبل قرار فتح الحياة

وتابع المنظري، "ندخل في الشهر الخامس وهناك مجموعة من الرسائل للدول التي يجب اتباعها يجب النظر في بعض الجوانب قبل البدء في فتح الحياة الطبيعة كمتابعة المنحنى الوبائي سواء في الصعود أو الهبوط ومن ثم اتخاذ القرار".

وشدد على ضرورة التأكد من أن النظام الصحي مستعد لمواجهة الفيروس في وقت، مبينا أنه على الدول النظر في مبادئ الصحة العامة خلال التعامل مع ارتفاع عدد الاصابات والمصابين والمخالطين.

وأضاف أنه يجب على الأنظمة الصحية العمل بكل الطاقة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتنمية مهارتها والعمل على حمايتهم، وحماية الفئات الضعيفة في المجتمع الاكثر عرضة للإصابة بهذا المرض كامراض القلب والمناعة الضعيفة والاستمرار في توعية المجتمع وإرسال الرسائل التوعية المستمرة.

وشدد على ضرورة التزام الأفراد بكل الإجراءات الإحترازية المختلفة، موضحا "إذا أردنا الخروج من الجائحة علينا الالتزام جمعيا كدول وأفراد".