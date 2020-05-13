أساتذة مناعة عن تناول "الخضراوات والفواكه": يساعد على مقاومة الفيروسات

أجمع عدد من أساتذة المناعة على ضرورة تناول الخضراوات والفواكه الطازجة بدلا من شراء الفيتامينات المتداولة داخل الصيدليات، لأنها تعطى نتيجة أفضل فى تحسين وظائف الجهاز المناعى وبطريقة آمنة، مشيرين إلى أن السبب الرئيسى وراء زيادة نسبة صادرات عدد من المحاصيل الزراعية المصرية هو احتواؤها على عدد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التى تساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى، وذلك فى ظل انتشار فيروس "كورونا" فى عدد من الدول.

يقول أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تناول الخضراوات الطازجة أفضل كثيرا من شراء الفيتامينات التى تباع داخل الصيدليات، لأنها فى حين أخذ كميات كبيرة منها لا تؤثر بالسلب عكس أدوية الفيتامينات التى يجب استشارة الطبيب عند تناولها وتحديد جرعة مناسبة منها: "أدوية الفيتامينات لازم يتحدد جرعات معينة منها، عشان ما تضرش جسم الإنسان عكس الخضار والفواكه"، مضيفا أن هناك عددا من الخضراوات والفاكهة يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والتى تحسن من أداء الجهاز المناعى.

ويرى "الحداد" أن السبب الرئيسى وراء زيادة صادرات عدد من المحاصيل الزراعية المصرية منها: "البطاطس، البصل، الليمون، الفراولة" خارج وداخل البلاد، هو تحسين وظائف الجهاز المناعى، لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" فى مختلف الدول، موضحا أن الليمون يحتوى على فيتامين سى بجانب البرتقال واليوسفى، ولكنه الأكثر رواجا بسبب انتهاء موسم المحاصيل الشتوية، لذلك يعتمد عليه الأفراد فى عمليات التعقيم والتطهير، بجانب تناوله فى العصائر: "الليمون مفيد جدا للجسم، لأنه بيمده بفيتامين مهم وهو فيتامين سى".

وأشار مدير مركز المناعة إلى أن السلع التي تصدرت قائمة الصادرات أغلبها يحتوي على مضادات أكسدة مما يعزز من الجهار المناعي، بينما أوضح "الحداد" عدم احتواء البطاطس على أي فيتامينات أو مضادات أكسدة، بل تحتوى على نسبة كبيرة من عنصر "الزنك"، وليس له علاقة مؤثرة على المناعة، مشيرا إلى أن الجهاز المناعى عبارة عن مجموعة من الأعضاء كلا منها يحتاج إلى عناصر معينة، وذلك لتحسين أوضاعها وتعزيز دورها داخل جسم الإنسان، وأنه لا يوجد فيتامين سواء طبيعى أو دوائى يزيد من مناعة الجسم، بل هو يساهم فى تحسين وظائفه داخل الجسم لمواجهة أى فيروس على حد سواء وليس "كورونا" فقط.

من جانبه يقول عبدالهادى مصباح، أستاذ المناعة والميكرولوجى وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أنه فى ظل انتشار فيروس "كورونا" زاد الطلب على المواد والسلع التى تحتوى على فيتامينات، لحماية الجهاز المناعى من الإصابة بالفيروس، وأضاف أستاذ المناعة أن "البصل والثوم" يحتويان على كمية كبيرة من مضادات البكتيريا والفيروسات، التى تحسن من أداء الجهاز المناعى، إذ يقومان بإنتاج كميات أكبر من مضادات الأكسدة داخل جسم الإنسان، والتى تدافع عن العمل بشكل عام ضد أى فيروس يحاول اختراق الجهاز المناعى.

وأشار "مصباح" إلى احتواء الجوافة والكيوى على فيتامين سى بكميات أكبر من تلك التى توجد داخل الليمون والبرتقال واليوسفى، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، وتعد من أهم العناصر المزيلة للشوائب الموجودة داخل الخلية، والتى تتكون نتيجة احتراق الغذاء وتوليد الطاقة، وبالتالى تخفف العبء عن الجهاز المناعي وتقويه، بجانب تزويدها من نشاط الخلايا المساعدة داخل الجهاز المناعي والتى تعد أساس الجهاز.

وأوضح زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة بكمية كبيرة، بينما البطاطس تعد من النشويات، ولا تحتوي على فيتامينات أو مضادات أكسدة، لذلك تعد أقل السلع الغذائية تأثيرا فى مواجهة الفيروس، ولكنها سلعة أساسية يكثر تناولها.