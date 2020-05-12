محافظ الغربية يوجه برفع إشغالات المحلات المخالفة والباعة الجائلين

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز مدينة المحلة، بضرورة تدشين سلسلة حملات إزالة للإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين بشوارع وميادين مدينة المحلة، ومنع التكدسات والزحام حفاظا على صحة المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي مساعديه على رفع إشغالات المحلات المخالفة، ومصادرة عربات الباعة الجائلين. جاء ذلك بحضور كلا من المحاسب محمد متولي رئيس حي ثان، ولمياء عبد اللطيف نائب رئيس حي ثان، وتوجهت الحملة مدعومة بقوات من شرطة المرافق إلى شارع البحر من بدايته لامتداد ميدان الشون مع المرور على الشوارع الجانبية وصولا لسكة زفتى .

من جانبه، أكد "زين العابدين" أن الحملة مستمر لإزالة جميع أشكال الإشغالات في نطاق الأحياء بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين، وإزالة كافة التشوهات والمخالفات . كما شدد رئيس مجلس المدينة أنه سيتم المتابعة المستمرة لعدم عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع المدينة .