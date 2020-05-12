الثلاثاء.. زيارة برلمانية لتفقد أزمة محور ترعة الزمر 

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، تفقد محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، الثلاثاء القادم، وذلك للوقوف علي نسبة تنفيذ المشروع علي الأرض واستيضاح مدي ملاصقة لعدد من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الإستماع للأهالي، وذلك على خلفية ما تم تداولة علي مواقع السوشيال ميديا، وذلك بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.

وأوضح النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماع اللجنة اليوم إن اللجنة تستهدف الوقوف علي حقيقة الوضع علي أرض الواقع، والتأكد علي أنه لن يضار أيا من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور.

وقال: "دورنا كممثلين للشعب الوقوف علي كافة المشكلات التي تواجهه، لكننا جميعاً أيضا مع المصلحة العامة للبلد وهي فوق الجميع، بحيث لا ضرر ولا ضرار".

من جانبه قال محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المرحلة الأولي من مسار محور ترعة الزمر تقدر بـ5 كليو متر مربع، منها ما يقرب من 20 ألف متر نزع ملكية، مشيراً إلي أن ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتعويض المضارين يحدد من قبل لجان مختصة بذلك، قائلاً : سيكون هناك تعويضات لأهالي محور ترعه الزمر ولن ننسي اهالينا.

واضاف نصار، أن هناك عدد من العقارات المخالفة التي سيتم إزالتها، لكن في المقابل هناك عقارات غير مخالفه وبها شقق مضاره استطيع تعويضها، وسيتم تقدير التعويض الإجتماعي طبقا لكل حاله.

وقال: "محور 6 أكتوبر ملتصق ولازق فى العمارات ولم يشتكي أيا من السكان، ومنهم من طالب بالبقاء في مكانه".