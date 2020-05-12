علماء أوبئة: لن تحقق أي منطقة في 2020 مناعة جماعية ضد كورونا

أعلن علماء الأوبئة بكلية جونز هوبكنز للصحة العامة في بلومبرج، أنه لن تحقق أي منطقة في 2020 مناعة جماعية ضد فيروس كورونا المستجد، ولن يسبب وجوده "كارثة" في نظام الرعاية الصحية.

وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات استنادا إلى الإحصائيات الخاصة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث لفت انتباههم أن عدد المصابين في أي بلد لا يتجاوز من 2% إلى 4% من السكان، فيما لبلوغ المناعة الجماعية يجب أن يصاب بالفيروس ما لا يقل عن 70% من السكان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واستشهد الباحثون بالوضع في الولايات المتحدة، التي تجاوز عدد المصابين فيها 1.25 مليون شخص، ولكن لبلوغ مناعة جماعية ضد الفيروس يجب أن يفوق عددهم 200 مليون، من مجموع السكان البالغ 328 مليون نسمة.

ودعا علماء الأوبئة إلى التخلي عن محاولات الإصابة المتعمدة بفيروس كورونا المستجد بهدف تعزيز المناعة، مذكرين بالتجمعات التي جرت في ثمانينيات القرن الماضي التي كانت تهدف للإصابة بـ "جدري الماء"، ودعوا إلى عدم تكرارها.

وقد أكد العلماء، أن عدد الوفيات بالجدري حينها لم يتجاوز 150 شخصا في السنة، في حين يتوفى يوميا في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد ما يقارب من ألفي شخص في اليوم.

وأكد الباحثون، على أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بالوتائر الحالية 25 ألف إصابة في اليوم، فيمكن بلوغ مناعة جماعية عام 2021، ولكن هذا سيكلف حياة نصف مليون مواطن أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند بداية انتشار الوباء، عارضت السلطات في بعض الدول فرض إجراءات مشددة على أمل تحقيق مناعة جماعية، من بينها بريطانيا التي قررت عزل جميع من هم ضمن مجموعة الخطر، ولكن هذا لم يعط نتائج إيجابية، ما أضطر السلطات إلى فرض إجراءات مشددة في منتصف مارس الماضي.