"الصحة العالمية": مناعة القطيع عملية "وحشية خطرة"

اعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، أن مفهوم مناعة القطيع "خطير"، وأضاف أن البشر ليسوا قطعانا.

وأوضح رايان، خلال مؤتمر صحفي، أمس: "هذه الفكرة القائلة بأن البلدان التي كانت لديها إجراءات متساهلة ولم تفعل أي شيء، ستصل فجأة بشكل سحري إلى بعض مناعة القطيع، وماذا إذا فقدنا بعض كبار السن على طول الطريق؟ هذا تصور خطير وخطير حقا"، وفقا لما نشره موقع "وسيا اليوم".

وأضاف رايان أن مصطلح مناعة القطيع مأخوذ من علم الأوبئة البيطرية، حيث "يهتم الناس بالصحة العامة للقطيع، ولا يهم الحيوانات الفردية بهذا المعنى، البشر ليسوا قطعانا".

وقال رايان إن العالم بحاجة إلى توخي الحذر عند استخدام المصطلح، لأنه "يمكن أن يؤدي إلى عملية حسابية وحشية للغاية لا تضع الناس والحياة والمعاناة في مركز تلك المعادلة".

من جهتها، أشارت الدكتورة ماريا فان كيركوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك نحو 90 دراسة تظهر نتائج مسوحات الأجسام المضادة، مضيفة إلى أن المنظمة لم تتمكن من القيام بـ"تقييم نقدي" لجميع الدراسات، حيث لم يتم نشر العديد منها بعد.

وتابعت كيركوف: "الشيء المثير للاهتمام من الدراسات التي تم إجراؤها هو أن العديد منها، عبر عدد من البلدان في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وجدوا أن نسبة منخفضة جدا من الأشخاص الذين تم اختبارهم لديهم أدلة على وجود أجسام مضادة".