48 مدرسة بإدارة الطور التعليمية تواصل استقبال الأبحاث من الطلاب

قام أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، يرافقه أشرف العبد، بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بجولة تفقدية في مدارس وادي الطور والعبور الابتدائية والعبور الإعدادية، ومدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، لمتابعة أعمال تسليم الأبحاث الورقية بالمدارس.

وأشاد مدير الإدارة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدراس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن جميع المدارس التزمت بالتعليمات التي أعلنت عنها الوزارة بخصوص التباعد بين الطلاب، وكل فرد يسلم بحثه علي حده دون تزاحم.

وقال ان أولياء الأمور والطلاب نفذوا تعليمات الصحة وارتدوا الكمامة طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم. وأشار إلى إن إجمالي المدارس المستهدف فيها تسليم الأبحاث بإدارة الطور 48 مدرسة، بينهم 23 مدرسة ابتدائي، و19 مدرسة إعدادي، و4 ثانوي، و2 فصل واحد، ويوجد تواصل بين الإدارة وجميع المدارس من خلال غرفة العمليات الخاصة بالإدارة، والإبلاغ حال وجود أي عقبات تعيق استلام وتسليم الأبحاث .

وطالب باتباع كافة التعليمات الوزارية، الخاصة باستلام الأبحاث، والتأكد من أن جميع الطلاب الذين تعذر عليهم تسليم الأبحاث إلكترونيًا، قاموا بوضع الأبحاث بمظروف أبيض مدون عليه كود الطالب ورقمه التعريفي والرمز الخاص به.

وشدد مدير إدارة الطور، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال أعمال استلام الأبحاث.