تحرير 25 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار مديرية التموين في تنظيم الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية والمرور على المخابز البلدية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إنه من خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية تم ضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة المخابز البلدية والأسواق.