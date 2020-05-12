إصابة طبيبة أسنان بكورونا في المنيا.. والنقابة توضح ملابسات العدوى

أصيبت طبيبة أسنان تقيم بحي غرب مدينة المنيا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن خالطت آخرين، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في مركز ملوي بجنوب المحافظة.

وكشفت نقابة أطباء الأسنان بالمنيا، في بيان أصدرته في وقت سابق، تفاصيل إصابة الطبيبة، وذكرت في بيانها: أن إصابة الطبيبة كانت من خلال مخالطة أحد المصابين، وذلك في نطاق أسري بإحدى مراكز محافظة المنيا، وليس لإصابتها أي علاقه بطبيعة عملها كطبيبة أسنان، حيث أنها في إجازة بحكم قرار مجلس الوزراء الخاص بالعاملين من السيدات ولديهم أطفال أقل من 12عاما.

وأضاف البيان: "من خلال تواصل مجلس النقابة مع زوج الطبيبة وهو أيضا طبيب، تبين عدم إصابته هو أو ابنهما بالفيروس، حيث قاما بعمل أشعة على الصدر وتحليل صورة الدم التي أتت نتائجها سلبية، وسيتم أخذ عينة أخرى للطبيب للاطمئنان عليه يوم الخميس المقبل، أما الطبيبة فهي الآن بمستشفى الحجر الصحي بملوي، وهي بحالة جيدة".