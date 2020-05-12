إزالة 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 73 حالة تعد بالبناء العشوائي، والمخالف للقانون على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتم استرداد 30 فدان، وذلك بهدف التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس، في إزالة 73 حالة تعد بالبناء منها، 51 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 10769 متر مربع، و19 حالة بناء مخالف للقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1340 متر مربع، وحالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، علي مساحة 195 متر مربع، وحالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدان، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى امس الإثنين، 807 حالة تعدى على أراضي زراعية بمساحة 3721 فدان، و18 قيراط، و8 أسهم، و2263 حالة إزالة مباني بمساحة 322505 متر مربع.

وأكد المحافظ، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.