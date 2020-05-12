"بومبا" يتحول إلى كلب في الحلقة الـ 19 من "رجالة البيت"

تحول أكرم حسني "بومبا" إلى كلب خلال أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل رجالة البيت، والذي يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني.

وبدأت أحداث الحلقة في محاولة كل من "تيمون وبومبا" في شراء كلب، ومن ثم أثناء تواجده في المنزل يقوم بعض "بومبا" عن طريق الخطأ، ومن ثم يكتشفون أن الكلب معدي، وكل من يعضه يتحول إلى كلب مثله.

ويبدأ "بومبا" في التحول إلى كلب بشكل تدريجي في العديد من المشاهد الكوميدية التي يقلد فيها الكلاب بالركض وراء القط وعدد من المشاهد الأخرى.

مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.