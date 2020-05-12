خروج 17 حالة من مستشفى عزل ملوي بعد تعافيهم من كورونا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بتعافي 17 مريضا بينهم سيدة تبلغ من العمر 76 عاما وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى سلبية، وخروجهم من المستشفى.

الحالات التي تعافت وتقرر خروجها من أبناء محافظات "الفيوم، بني سويف، قنا"، ويصل عدد من تم شفائهم وخروجهم من مرضى المستشفى منذ افتتاحها بشكل استثنائي وجزئي بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس الماضي إلى 166 مريضا.

من ناحية أخرى واصلت الأجهزة الأمنية فرض كردون حول شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا بعد قيام مديرية الصحة بفرض عزل وحجر صحي على سكان الشارع عقب اكتشاف حالات مصابة بين سكان الشارع البالغ عدد منازلهم 35، وتم رش وتطهير المنازل والشارع وتوفير السلع الغذائية واللحوم والمساعدات العينية لهم.