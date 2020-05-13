في 9 معلومات.. تعرف على تفاصيل الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد

تواصل وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية في مصر، لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحرى.وترصد "الوطن" في 9 معلومات تفاصيل خطة وزارة النقل لتحديث منظومة السكة الحديد وهى كالتالي:

١- بدأت تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكة الحديد في يونيو 2018.

٢- 150 مليار جنية تكلفة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد.

٣- تحديث 200 عربة قطار عادية.. وتطوير 90 عربة قطار اسبانى درجة أولى وثانية مكيفة.

٤- توريد 110 جرارا جديداً وإعادة تأهيل وصيانة 81 آخرين.

٥- توريد 6 قطارات متكاملة من شركة تالجو الإسبانية بتكلفة 157 مليون يورو.

٦- توريد 1300 عربة قطار جديدة تم تصنيعها في روسيا وسيتم توريد أول دفعة للسكة الحديد وعددها 33 عربة يونيو المقبل.

٧- تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى.

٨- تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات.

٩- تجديد القضبان نحو 1100 كم على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى.