محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية مع رؤساء المدن

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة؛ لمتابعة إنهاء الخطة الاستثمارية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية والمستمرة لكل المشروعات.

ووجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً علي الطبيعة، وسرعة الانتهاء منها بتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، وتواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.

كما وجه بتكثيف الحملات وإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية والتموينية والمنافذ والأسعار والأسواق، والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.