نائب قائد شرطة أنقرة يظهر مخمورا في حفل على الهواء

تحقق السلطات التركية مع نائب قائد شرطة العاصمة أنقرة بعد تنظيمه حفلة بالمخالفة لقرار منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأقام نائب قائد الشرطة والمفوض حفلة ماجنة في مزرعة استأجرها، حسبما نشرته صحيفة "زمان" التركية.

ونشر نائب قائد شرطة أنقرة بثا مباشرا على حسابه في انستجرام لحفلة بها نساء وهو مخمور.

وقالت وكالة دوغان، إن المسؤول نظم حفلة ماجنة وتناول خمرا في مزرعة بأنقرة دون مراعاة المسافة الاجتماعية ولا التدابير الوقائية خلال الحفلة.

ولاية أنقرة قالت في بيان، إنه تم فتح تحقيق ضد نائب قائد الشرطة ونائب المفوض.

وفي إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، من المقرر افتتاح الأماكن الترفيهية للجمهور في تركيا والمرافق العامة في الأول من يونيو المقبل.