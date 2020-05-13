محافظ قنا يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير منظومة الأمن الغذائي

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، والمهندس محمد رمضان مدير عام مشروعات الأمن الغذائي، ورؤساء مجالس المدن ومديري المشروعات الإنتاجية.

في بداية اللقاء أوضح الداودي أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي والتي تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات (محطة الألبان رقم 1 – محطة الألبان رقم 2- مزرعة النخيل والصوبات الزراعية – مشروع إنتاج البيض – مصنع منتجات الألبان – المزرعة السمكية – المجزر الألى للدواجن – مشروع تسمين الدواجن ) بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

وأضاف الداودي أن العمل على تطوير مشروعات الأمن الغذائي يأتي تماشيا مع خطة الدولة في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة أقل من السوق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبيةً لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها، فضلا عن البعد الاجتماعي لهذه المشروعات في توفير فرص عمل مناسبة للشباب القنائي، ما يساهم في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بتزويد منطقة المشروعات بنظام كاميرات المراقبة لتحقيق أعلى معدلات الأمان بها، مشيرا إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة في التوسع بمشروعات الأمن الغذائي وتطوير ما هو قائم بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية ويلبي رغبات المواطنين، لافتا إلى أنه تم دراسة عدة مقترحات منها التوسع في زراعة الصوبات بالنظم الحديثة وفتح منافذ تسويقية جديدة.