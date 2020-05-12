عاجل.. وصول 87 مصريا إلى مطار مرسى علم قادمين من لندن

استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران قادمة من مطار لندن، وعلى متنها 87 راكبا من المصريين العالقين في إنجلترا ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لإجلاء المصريين العالقين في الخارج.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر، أن جيمع المصريين العائدين من الخارج يخضعون لإجراءات الحجر الصحي فور وصولهم إلى مطار مرسى علم الدولي بواسطة فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي، ثم تسكينهم في أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم لمدة 14 يوما.

وأشار عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم أكثر من 6 آلاف مصري من العالقين بالخارج على متن 37 رحلة طيران استثنائية× لإعادة المصريين العالقين في الخارج.