بعد وفاة إبراهيم نصر.. تفاصيل 3 مكالمات أجراها مع مخرج "الكاميرا الخفية" الأسبوع الماضي

بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال المتميزة، توفي الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز 69 عاما، وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاته ظهر اليوم.

عمل المخرج رائد لبيب لسنوات طويلة مع الفنان إبراهيم نصر، من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، بالإضافة لبعض الأعمال الأخرى، كما كانت بينهم صداقة كبيرة استمرت لسنوات طويلة وحتي الفترة الأخيرة من حياة إبراهيم نصر.

تروي داليا المسلماني، زوجة المخرج رائد لبيب لـ"الوطن"، أنه فور سماعه خبر وفاة إبراهيم نصر، حزن بشدة، لأنه كان من أعز أصدقائه، تسبب الخبر في دخوله في حالة نفسية سيئة لا تسمح له بالحديث مع وسائل الإعلام.

وكشفت أن الفنان إبراهيم نصر، اتصل بالمخرج رائد لبيب، الأسبوع الماضي 3 مرات، "كلمه 3 مرات كل يوم مكالمة، آخرها كان أول أمس، وكان بيقوله عامل إيه (يا رودي) انت واحشني جدا"، وكان يطمئن على أحواله وعلى أسرته.

وشارك المخرج رائد لبيب في عدة أعمال للفنان الراحل، من بينها إخراجه لبرنامج "الكامير الخفية"، لعدة سنوات متتالية، بالإضافة لمسلسل "مليون في العسل"، وفيلم "زكية زكريا في البرلمان".