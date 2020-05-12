مينفعش الضحك مع الدم.. ماذ قال إبرهيم نصر عن برامج المقالب؟

تاريخ فني طويل، أمتع فيه الملايين من محبيه ومشاهديه، ترك بصمة في قلوب مشاهديه بأعماله المميزة، التي أصبحت عادة ينتظرونها باستمرار، ليرحل اليوم الفنان إبرهيم نصر تاركا إرثا فنيا، بعدما أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثلية، نبأ وفاته ظهر اليوم.

الفنان إبراهيم نصر تحدّث في حوار سابق، لـ"الوطن"، قائلا إنّه لا يتابع برامج المقالب التي تعرض حاليا، ويرى أنّ نجاح مثل هذا النوع من الحلقات يعود للاجتهاد والتوفيق، ومحاولة التجديد بصورة مستمرة.

وعن رأيه في برامج "المقالب" التي تعرض في الوقت الحالي، علق إبراهيم نصر قائلا: "الضحك ميبقاش مبني على البكاء أو الدم، مفيش ضحك وفي دم، مفيش ضحك وفي عياط، مفيش ضحك وفي صويط، مركب بتغرق وواحدة تقع في الميّة والقرش يأكلها ويتبقي دراعها بس يضحك في إيه ده؟".