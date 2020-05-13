مسلسل ليالينا 80 الحلقة 19.. الاعتداء على إياد نصار

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل ليالينا 80، بعض الأحداث الساخنة، حيث تم الاعتداء على إياد نصار "هشام" من قبل مجهولين بعد أن بدأ يتعامل مع تجار المخدرات.

قرر راضي "ميدو عادل" أن يعمل في أحد المقاهي عامل نظافة، وعلمت والدته صابرين "رقية" بالأمر فاعترضت وأخبرته بأنها لن تقبل ذلك وأن هناك العديد من الشركات التي تقبل توظيفه بشهادته، ولكنه أخبرها بأن بتر ساقه سيعيقه لتقول له إنها لا تحتاج إلى مساعدته في شيء.

أعلن "مرتضى" محمد علي رزق، زواجه من "بدرية"، نهى عابدين، أمام العمال في المصنع لتصدم صابرين بذلك الخبر.

مسلسل "ليالينا 80"

يعرض المسلسل حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.