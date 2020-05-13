قضاة كفر الشيخ يشاركون في تجهيز مستشفى الصدر

شارك قضاة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في دعم مستشفى الصدر بعاصمة المحافظة، عن طريق شراء "12 سريرا، 12 كومودينو، سريرين حركيين، كراش كار، عربة نقل نفايات، جهاز صدمات كهربائية، كحول جيل، كلور للتطهير والتعقيم"، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمنَ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، جهود المبادرات والمشاركة المجتمعية في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أن التنمية تتحقق بتكاتف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على اتباع أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أفضل مستويات السلامة الصحية، ومواصلة خطة المحافظة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتطهير اللازمة، بما يُحقق ضمان سلامة وحماية المواطنين، من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.