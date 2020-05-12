عمرو سعد: مشاركتي واجب وطني.. ولم أتردد للحظة في الموافقة على الظهور به

«لم أتردد للحظة فى الموافقة على الظهور فى الاختيار» بهذه الكلمات كشف النجم عمرو سعد أسباب قبوله المشاركة كضيف شرف فى حلقتين من مسلسل «الاختيار»، الذى تصدر بهما «تريند» موقعى «تويتر» و«جوجل»، إثر انهيال عبارات الإشادة من الجمهور المصرى والعربى على أدائه وظهوره، بخاصة أنه متغيب عن الوجود فى الموسم الرمضانى لهذا العام.

وقال «سعد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعتبر مشاركته فى «الاختيار» واجباً وطنياً، لما يحمله المسلسل من رسالة غاية فى الأهمية، مفادها تثمين بطولات شهداء الجيش المصرى ورفع معدل الوعى عند المصريين، بحسب قوله.

وأضاف: حينما حدثنى المخرج بيتر ميمى بشأن مسألة مشاركتى، لم أتردد للحظة فى قبول هذه المهمة الوطنية، لا سيما أن قضيتى الخطاب الدينى ومكافحة الإرهاب تشغلان تفكيرى منذ أعوام طويلة، وأرى أن الفن يقع عليه واجب تجاه الجيش والدولة، وهى مسألة غاية فى الأهمية.

وتابع كلامه قائلاً: استفززت أخيراً من هجوم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الفن والفنانين، رغم أن مسلسلاً كـ«الاختيار» يؤكد أهمية الفن فى التأثير والتغيير، وجعلت الناس تُثمن جهود شهدائنا الأبرار وبطولاتهم العظيمة، وتدرك دناءة الإرهاب فى الوقت نفسه، وانطلاقاً مما سبق ذكره، لم أتردد فى أن أكون من ضمن الأدوات التى تُحقق هذا الفكر العظيم.

صناعة الدراما ليست سهلة

وكشف «سعد» عن كواليس التصوير قائلاً: صورت يوماً واحداً فى رمضان من بدايته لنهايته، وأدركت حجم التعب الواقع على أسرة المسلسل بالكامل، لأنهم يصورن مشاهدهم وهم صائمون، كما رأيت أمير كرارة فى حالة إرهاق شديد، وهنا لا بد أن يدرك الجمهور أن صناعة الدراما ليست بالأمر السهل، لأنها تحتاج إلى جدية وشقاء من كل العاملين فيها.

تصدُّرى "التريند" أسعدنى

وعن تصدُّره تريند «تويتر» و«جوجل»، علق الفنان على هذه الجزئية قائلاً: سعدت بهذه المسألة بكل تأكيد رغم أنها لم تكن تشغل تفكيرى من الأساس، وتضاعفت سعادتى من رسائل الجمهور الذين استشعروا غيابى وحزنوا لعدم وجودى هذا العام، وتقديراً لهذه الحالة، أسعى دائماً لتقديم مسلسلات تحترم هذا الجمهور العظيم، بحيث تحمل رسائل وأفكاراً فى طيات أحداثها.

مسلسل «الاختيار» من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد رجب، إياد نصار، آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز وغيرهم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.