رئيس "اقتصادية النواب": سنستكمل التشريعات المهمة رغم الظروف الصعبة

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بالفعل في مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية التحاليل.

ومن جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس سيستكمل دوره التشريعي والرقابي خلال الفترة المُقبلة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد، خصوصا أن هناك عددا من التشريعات الاقتصادية المهمة، يحتاج المجلس لإنهائها أبرزها مشروع قانون البنك المركزي، والقوانين الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف سمير، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المجلس خلال الفترة الماضية مع بداية أزمة فيروس كورونا، اتخذ إجراءات احترازية قوية، سواء على مستوى التباعد بين النواب أو حتى على مستوى التعقيم والتطهير المستمر، وتوفير أدوات الوقاية مثل الكمامات والمطهرات وممرات التعقيم الذاتي.

وتمنى سمير الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج، مؤكدا أن المجلس سيتخذ كل الإجراءات وسيوفر كل الإمكانيات لدعمها في مرضها.