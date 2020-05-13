وكيل "النواب": لن نتوقف عن عقد الجلسات بعد إصابة شيرين فراج بـ كورونا

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه وبعد ذهاب النائبة شيرين فراج لفحص نفسها وتبين إصابتها بفيروس كورونا، لن يتوقف المجلس عن عقد جلساته، والتي ستكون أولها الأحد المقبل.

وأضاف "وهدان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ومن الممكن إجراء فحص لكل أعضاء مجلس النواب للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، موضحا أنه يتم حاليا تعقيم مجلس النواب بعد إصابة النائبة.

وأكد أن هناك مخططين بداخل المجلس، الأول هو عقد الجلسات في القاعات الكبيرة بالمجلس لمنع التزاحم بالقاعة الصغيرة، وكذا بحث إمكانية فتح مجلس الشورى أمام أعضاء مجلس النواب لعقد الجلسات لتحقيق تباعد أكبر بين النواب، مشيرا إلى أن عيد الفطر المبارك فرصة مناسبة لفرض حظر تجوال كامل وإغلاق الشواطئ.

وتابع: "اللي يدفع فلوس بنوديه أماكن محترمة جدا تحت أعين الدولة وفي إطار الجهد المبذول، وغير القادر بيقيم إقامة كريمة ويتلقى كل الرعاية الكاملة".