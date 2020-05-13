الحلقة 19 من مسلسل سكر زيادة.. الهجوم على فيلا عصمت وكريمة

تبدأ أحداث الحلقة 19 من مسلسل سكر زيادة، تتعرض فيلا "كريمة" نبيلة عبيد و"عصمت" نادية الجندي لسطو مسلح لعصابة مكونة من فردين، يقومان بتكتيف كل الموجودين وحبسهن في غرفهن.

"العنتبلي" شريف سلامة و"بطاطا" نانسي صلاح، هما السارقان، يحاولان سرقة مبلغ مالي كبير، تنجح "عصمت" في فك قيودها، فيما تخبر "فوزية" سميحة أيوب "العنتبلي" أنهن لا يمتلكن أي شيء حتى السيارة تم شراؤها بالتقسيط.

أما "جميلة" هالة فاخر، هربت منذ البداية من العصابة وتحاول التصرف لمنع السرقة.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.