من 10 إلى 30 جنيها.. مشروعات الأبحاث الطلابية "سبوبة" مكتبات المنيا

استغلت عدد من المكتبات في المنيا، حاجة الطلاب وأولياء الأمور الملحة لإنجاز الأبحاث الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لتسليمها في المدارس في المواعيد المقررة، وجعلت من الأمر "سبوبة" لها لجمع مبالغ مالية، إذ يتم إعداد أبحاث صغيرة ومكررة لتسليمها للطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة نظير الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 10 و30 جنيها، على حسب عدد ورقات البحث التي لا تزيد عن 10.

وظهرت في منطقة حي شلبي المكتظة بالمكتبات تجمعات ملحوظة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لعمل أبحاث في تلك المكتبات، مقابل دفع مبالغ مالية، وكشف أولياء أمور أن الأبحاث التي يتم إعدادها في داخل تلك المكتبات بشكل يومي وتكون مكررة، وأفكارها واحدة، لكن التلاميذ والطلاب يتوجهون لتلك المكتبات لأنهم لا يرغبون في بذل أي مجهود، كما أن هناك تجمعات تظهر أمام بعض المكتبات للحصول على الأبحاث.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تفقد في وقت سابق انتظام سير أعمال استلام المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من مدارس مركز سمالوط، وتستمر خلال الفترة من 9 -16 مايو الجاري وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

أكد المحافظ على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لتعقيم وتطهير المدارس يومياً، وتعليمات وزارة الصحة، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، وكذلك الإلتزام بالتباعد بين المواطنين، وعدم الزحام تطبيقاً لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواجد والمرور على المدارس يومياً لمتابعة سير عملية تسليم الأبحاث اليدوي.

من جانبه، أوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تيسيراً على الطلاب، تم مد فترة تسليم الأبحاث من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة عصراً، كما أن إعداد المشروع البحثي، وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب، وفى كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي الى ملف PDF عن طريق التصوير او الحاسب على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفردة او مع مجموعة، مع التأكيد على ارسال المشروع البحثي الكترونياً، وفى حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقياً في المدرسة، في مظروف أبيض مدون علية كود الطالب والصف الدراسي، وفقا للجدول الزمنى الموضح بالمنشور لتسليم المشروعات البحثية، واتباع تعليمات أمن المدرسة والمشرفين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التسليم من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات.