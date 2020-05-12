ضبط مقهى في المنيا بداخله 150 شخصا ومصادرة 11 شيشة

شنت الوحدة المحلية لقرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن غلق المحال التى نص عليها القرار بقرية برطباط، وأثناء المرور تم ضبط مقهى بقرية كوم الحاصل بداخله من 150 إلى 200 شخص، وتحفظت الحملة على 11 شيشة، وأغلقت المقهى وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتستمر حملات التطهير والتعقيم بالوحدة المحلية لمجلس قروي برطباط بصفة يومية.

وأكد اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه لا تهاون على من يعرض نفسه للخطر أو يسوقه إلى غيره وسيتم التعامل بكل قوة مع كل من يخالف التعليمات.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للمخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم، بالاضافة إلى استمرار حملات النظافة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.