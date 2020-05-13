إتمام أول ولادة لمصابة بفيروس كورونا في أسوان

نجح فريق طبي بمستشفى أسوان التخصصي في إتمام عملية ولادة لمريضة بفيروس كورونا، والتي أنجبت مولودا، وأشرف على عملية الولادة الدكتور محمد حسني رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى.

وتعد هذه هي الولادة الأولى لمريضة بـ كورونا في أسوان وهي لسيدة تدعى رحاب وهي بحالة صحية جيدة.

يذكر أن "رحاب.ع.م"، تبلغ من العمر 34 عاما، ومقيمة بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، ووصلت إلى مستشفى أسوان التخصصي صباح أمس الاثنين 11 مايو الجاري، بعد أن تم تحويلها من مستشفى الصدر بأسوان بعد التأكد من إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".