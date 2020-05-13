نقيب المحامين ينقل موظفين بالنقابة العامة إلى إدارات أخرى كإعادة هيكلة

قرر نقيب المحامين رجائي عطية، نقل موظفين بالنقابة العامة إلى إدارات أخرى، استكمالا لحركة التنقلات التي يجريها ضمن إعادة هيكلة النظام الإداري بالنقابة.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وقانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحة شؤون العاملين.

تقرر

(أولا) نقل كل من:-

1- عماد الدين ياسين إلى إدارة تأسيس شركات المحاماة

2- محمد جمعة عبد الحليم إلى إدارة بطاقات العضوية

(ثانيا) على شؤون العاملين تنفيذ القرار اعتبارا من 12/5/2020