ضياء عبدالخالق: لم أتقمص "أبو عبدالله".. ومدرسة أحمد زكي قديمة وخطر

علق الفنان ضياء عبدالخالق، على المشهد الشهير الذي جمعه بالفنانين أحمد العوضي، وعابد عناني، في مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي.

وقال عبدالخالق : "أبو عبد الله دماغ مش سهلة، ولكنه استغل ذلك في اتجاه خاطئ، ولما هشام عشماوي وعماد عبدالحميد انضموا للتنظيم، أبو عبدالله كان فاهمهم، وعارف طموحهم، وبدأ يفرق بينهم، عشان يسد، ويصير بينهم خلاف دفين، مش عاوزهم أعداء أو أصدقاء، عشان لو اتحدوا مع بعض ممكن يطمعوا في قيادة تنظيم، ويركنوا أبو عبدالله".

وقال "عبد الخالق" خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "الممثل لازم يقرأ اللي بين السطور، مش الكلام على السطح، وده هنحسه في لحظات الصمت ونظرات العين".

وفى رده على تعليق بسمة وهبة، حول تقمص أحمد زكى للشخصية وتأثره بها، ومدى علاقة ذلك بدوره في مسلسل الاختيار، أكد عبدالخالق أنه لا يتقمص الشخصيات مثلما كان يفعل.

وأضاف: "مع تقديرى الكبير للفنان أحمد زكي، الذي أعشقه وأحب تمثيله، لكن أختلف معه في هذه المدرسة.. أنا لا أتقمص، لأن هذه المدرسة قديمة جدًا وخطر جدًا على الممثل والبيئة المحيطة به.. والتمثيل مهنة عقل وفهم مش شغلانة تقمص وتقليد، لو فهمت هشتغل صح، بدون تقمص أو العودة لدكتور نفسانى أو مصحة".