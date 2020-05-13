ضياء عبدالخالق: شاركت في "الاختيار" بسبب رسالة على "الواتس آب"

أعرب الفنان ضياء عبدالخالق، عن سعادته برد فعل وإشادة الجمهور بدوره في مسلسل "الاختيار"، حيث جسد شخصية توفيق فريج الذي كُني بـ"أبي عبدالله".

وقال عبدالخالق، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "أفضل تقولي لي ضياء، مش أبو عبدالله، هو شخصية عملتها، بس مش نموذج".

وحول نجاحه في تجسيد الدور، قال: "أنا ممثل لازم أفصل موقفي من الشخصية ودوري في المسلسل.. ولم أقلق من تجسيد شخصية إرهابي لأن الأدوار المختلفة والمتنوعة تحدى للممثل.. تحديت نفسى".

وحول سر قبوله تجسيد المسلسل، قال: "المخرج بيتر ميمي بعتلي واتس آب يتضمن صورة توفيق فريج، ومقال كبير عن تاريخ هذا الإرهابي".

وأضاف أنه لم يتردد في قبول تجسيد دور أمير الدم "أبو عبدالله" في مسلسل "الاختيار" لأن العمل في منتهى الأهمية، حيث قرأ بعض الكتب التي تسلط الضوء على تلك الشخصية مثل كتاب "أمراء الدم".

وعن إجادته اللهجة السيناوية، قال إن شركة سينرجي المنتجة للعمل، وفرت له مصحح لهجة من مدينة العريش، مشيرًا إلى أنه قرأ وتعلم لغة أهل العريش وجلس مع مصحح اللهجة لإتمام ذلك، حيث عمل على التحضير لشخصية أمير التنظيم الإرهابي في سيناء لمدة شهر: "كان المصحح بيبعت تسجيل بالكلام وأنا أرد، وحفظ السيناريو باللهجة السيناوية كان صعب".