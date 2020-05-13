2 في الصندوق الحلقة 22: مطاردة الشرطة لـ"شوقة" و"زيكا" بالمغرب

بدأت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بوظيفة جديدة يحصل عليها شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" بأحد المحال في المغرب دون أن يشترط عليهما إذن الإقامة أو تصريح العمل، فقط بضمان جوازات سفرهما.

وينجح ممادو "بيومي فؤاد" في الوصول إلى مكان عملهما بالملهى الليلي مع الراقصة سونيا "رحاب الجمل" ليرسل لهما اثنين من رجاله ليبحثا عنهما، وبمجرد أن يراهما شوقي وزيكا يظنا أنهما من الانتربول ليقبضا عليهما فيفرا هاربين.

وتفشل ناهد "نهى عابدين" أن تنفذ الخطة التي اتفقت عليها مع حبيبها شوقي في الهروب من المنزل، إذ يفسدها عليها والدها في آخر لحظة.

ويتنازل المعلم الدوعكي "صلاح عبدالله" عن رئاسة "رابطة الزبّالين" للمعلم البغدادي "حجاج عبدالعظيم"، وذلك بعد المشاكل الذي واجهها أثناء الفترة الأخيرة.

وخلال مشاهدة التلفاز؛ تفاجأ رسمية "انتصار" بخبر يفيد القبض على عصابة مخدرات، لتتعرف من خلاله على الرجلين اللذين تقمصا شخصية أفراد الشرطة وقاما بتفتيش المنزل، ليفهم الدوعكي من كلامها سبب هروب شوقي وزيكا ويتصل على ممادو ليخبره.

ثم يقرر ممادو أن يستدعي أعضاء الفرقة التي كان يعمل بها شوقي وزكي ليطلب منهم أن يخبراه بأي معلومات تصل إليهم تخص الأخيرين، ليخبرهم في منتصف حديثه أنهم أولاده.

وبسبب مشادة كلامية بين شوقي وزكي وأحد العاملين بالمغرب بسبب إفساد بضاعته، تنتهي أحداث الحلقة بمطاردة من أفراد الشرطة لشوقة وزيكا، وذلك بعد أن أبلغ ممادو السلطات بأنّهم مطلوبين.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.