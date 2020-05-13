وزير التعليم يّنشر أرقام الدعم الفني لمنصة إدمودو التعليمية
كتب:
محمود البدوي
03:58 ص | الأربعاء 13 مايو 2020
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الدعم الفني لمنصة إدمودو التعليمية للتواصل عبر المكالمات والواتس آب والتيليجرام من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، والتواصل عبر الواتس آب والتيليجرام من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل.
وأعلن شوقي، تلك الأرقام، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
فيمكن الاتصال على
01029686337 - 01113326412 - 01122002816
01025224111 - 01016469475 - 01028252398
01092553215 - 01227086089 - 01226014787
01149017029
01149016870
01141853080
01149012103
01148970340
01148940580
أرقام الواتس آب:
01025224111 - 01016469475 - 01028252398
01092553215 - 01227086089 - 01226014787
أرقام التليجرام:
01122002816 - 01113326412 - 01029686337