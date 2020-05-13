وزير التعليم يّنشر أرقام الدعم الفني لمنصة إدمودو التعليمية

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الدعم الفني لمنصة إدمودو التعليمية للتواصل عبر المكالمات والواتس آب والتيليجرام من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، والتواصل عبر الواتس آب والتيليجرام من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأعلن شوقي، تلك الأرقام، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

فيمكن الاتصال على

01029686337 - 01113326412 - 01122002816

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787

01149017029

01149016870

01141853080

01149012103

01148970340

01148940580

أرقام الواتس آب:

01025224111 - 01016469475 - 01028252398

01092553215 - 01227086089 - 01226014787

أرقام التليجرام:

01122002816 - 01113326412 - 01029686337