"فراشات متنقلة".. قها للحجر الصحي تشكر أبطال التسكين بالمستشفى

"فراشات متنقلة".. هكذا وصفت مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، فريق التسكين بالمستشفى ضمن الموجة الرابعة من الأطقم الطبية التي تؤدي مهمات علاج ورعاية مرضي كوفيد 19.

وأوضحت المستشفى، في بيان أصدرته، أن "الفريق يتكون من الدكتور وليد حلمي طبيب النساء والتوليد المجتهد الذي لم يبخل بوقته وجهده وعندما دعى للمشاركة حيث سارع ووافق واحتسب هذا العمل لله ولخدمة وطنه رغم أن البعض تخلى وولى فلم يحذو حذوهم، فتقدم وسد العجز وجبر الكسر وعلى الفور منذ دخوله العزل وهو يقوم بمهامه كطبيب نساء وتوليد يعالج الحوامل المصابات ويطمئن عليهن إلى جانب ملف التسكين في المستشفى وهو ملف صعب جدا وليس فيه راحة أو نوم يقع على عاتقه استقبال وتسكين كل الحالات ونقلها وخروجها مع التنسيق مع الفريق الطبي والإدارة".

أكمل البيان: "أن العضو الثاني في الفريق هي إيمان سليمان أخصائية التمريض ومسؤولة المعمل والترصد والتثقيف الصحي والتسكين، وهي أحد أفراد الجروب الثاني والرابع وتعمل 24 ساعة في اليوم، والتي أبدعت في التنظيم وفي محاضرات التثقيف للمرضى للوصول إلى أفضل النتائج ونسب الشفاء فهي فراشة متنقلة بين كل الأدوار لا تنام في انتظار النتائج لعزل السلبي عن الإيجابي وإعادة تسكين المرضى مرة أخرى".