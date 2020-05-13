الملا يعتمد نتائج "واحة باريس" و"الوادي للعبوات" عبر الفيديو كونفرانس

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية العمل على تحسين أداء شركتي "واحة باريس" للمياه الطبيعية و"الوادي الجديد للعبوات" وضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط.

وكلف الملا، بزيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما وبحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيداً لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل

وأشار إلى استمرار عمل اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين.

جاء ذلك خلال اعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار المهندس طارق عبدالصمد رئيس شركة "واحة باريس"، إلى أن الشركة استطاعت خلال عام 2019 إنتاج أكثر من 2 مليون زجاجة مياه وتحقيق إيرادات 74 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه فى العام السابق.

فيما أوضح المهندس عبدالرحمن أبو خضرة رئيس شركة "الوادي الجديد للعبوات"، أنه تم توريد العبوات المطلوبة للمياه المعدنية لشركة واحة باريس خلال العام، مبينا أن الشركة تشتمل على أحدث أجهزة المعامل لضبط الجودة واختبار المادة الخام والمنتج النهائي للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.