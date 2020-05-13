البرلمان يخلي قاعاته للتعقيم.. وعزل الطاقم الطبي المخالط لـ"فراج"

يبدأ مجلس النواب، اليوم، إجراءات تعقيم لكل القاعات الموجودة داخل حرم المجلس، والتي يعقد بها الجلسة العامة وكذلك اجتماعات اللجان البرلمانية، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، مساء أمس، إخطارًا بإخلاء جميع القطاعات داخل البرلمان، باستثناء قطاع المعلومات والطب الوقائي والمكتب الفني للأمانة العامة بهدف استمرار التواصل مع النواب.

ويشهد المجلس في الساعات المقبلة، تطهير فرق طبية لجميع الأسطح والمكاتب وتعقيم كل الأماكن التي يتواجد بها النواب، لاسيما بعد الإعلان عن إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى القصر العيني.

وكان قطاع المعلومات التابع لمجلس النواب، تتبع كل الأماكن التى ترددت عليها النائبة شيرين فراج في الأيام الماضية ومن بينها القطاع الطبي، والذي تواجدت فيه النائبة منذ أيام لعمل جلسة بخار بعد ظهور الأعراض عليها، وعليه تم عزل الطاقم الطبي الذي تواجد في هذة الفترة ذاتيًا.

ووفقا للخطة التي كانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد وضعتها منذ بداية جائحة كورونا، جرى توزيع الموظفين على مدار أيام الاسبوع بنظام الشيفتات، بحيث لا يزيد عدد المتواجدين داخل حرم المجلس عن 300 موظف في غير أيام انعقاد الجلسات، بينما يتضاعف العدد في أيام الجلسات البرلمانية لنحو 800 موظف.