منها تدشين 3626 محولا.. جهود "كهرباء شمال الدقهلية" خلال 15 شهرا

قدم قطاع كهرباء شمال الدقهلية، إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تقريرا استعرض فيه جهوده خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020.

يأتي ذلك في إطارالاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية، من خلال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.

ويشمل قطاع شمال الدقهلية، 14 هندسة شاملة في 451 قرية، فيما يبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 889028 مواطنا، منهم 574464 مشتركا في نظام "الدفع المسبق".

ونجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات، خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، نستعرضها خلال التقرير التالي..

· استحداث 34 مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم، حيث جرى تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضي وتروسيكلات لسهولة الانتقالات، وجار توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held) للمقرات.

· بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط نحو 57 لوحة.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط، نحو 2356.63 كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط، نحو 1270,20 كم.

· بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض نحو (5582.54) كم.

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات جهد منخفض نحو 215.26 كم.

· وبلغ إجمالي عدد المحولات نحو 3626 محولا، بإجمالي قدرة (1016.047) م.ف.ا.

· جرى إضافة نحوا 14,59 كم كابلات جهد متوسط، 14,6 كم خطوط هوائية جهد متوسط، 0,37 كم كابلات جهد منخفض، 25,25 كم خطوط هوائية جهد منخفض، 8 محولات بقدرة 11.247 م.ف.أ خلال شهر مارس 2020.

وبلغ إجمالي المنفذ من الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020، 19,02 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي المنفذ من الخطة الطموحة خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/3/2020، 298,968 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي المنفذ من خطة الاستبدالات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020، 6.385 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/2020، 69.264 مليون جنيه.

وأدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل، ما انعكس على رضاء العملاء.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة، جرى تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة، بإجمالي 28 فردا.

وحول الضبطية القضائية، بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 2020 نحوا 233 محضرا بإجمالي قيمة تصل إلى نحو 3334173 جنيها بقطاع شمال الدقهلية.

جدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة، الستاموني، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى، دكرنس، بني عبيد، ميت سلسيل، المنزلة مدينة، المنزلة قرى، المطرية، منية النصر، والجمالية.

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