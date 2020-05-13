أسامة أبو العطا: كاملة أبو ذكري أستاذة.. ونيللي كريم محترفة وراقية

أبدى الفنان أسامة أبو العطا، والذي يجسد شخصية المحامي صلاح طعيمة، الذي يسعى لإثبات عملية النصب التي تعرض لها عمه "غزال طعيمة" قبل وفاته من خلال عصابة نيللي كريم وأسر ياسين، بأحداث مسلسل بـ 100 وش، سعادته لنجاح الدور واحتفاء المشاهدين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي به.

وقال "أبو العطا"، لـ"الوطن"، إن اختياره للدور جاء من قِبل المخرجة كاملة أبو ذكري، خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها معها كممثل، ولكن سبقها مسلسل ذات "كنت أجسد شخصية منير المخرج الثائر زميل ذات في العمل، ومسلسل سجن النساء، وكنت أجسد دور زوج السيدة التي تعاني من الوسواس القهري والتي تضع السم لزوجها وأبناءها في الطعام".

وعن المخرجة كاملة أبو ذكري، قال "أبو العطا"، إنها أستاذة ومن المخرجين المرموقين، وهناك "كيميا" بينهما، لاسيما أننا من خريجي معهد السينما.

وأشار إلى أن المسلسل يتبر التعاون الثالث مع نيللي كريم، واصفا إياها بفنانة موهوبة ومحترفة وعلى المستوى الإنساني "في منتهى الرقي".