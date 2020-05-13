الأطباء تطالب الرئيس بالتدخل لتغيير تعليمات مكافحة عدوى كورونا

ذكرت نقابة الأطباء، أنّه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد، نتيجة مخالطة المرضى، ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب، وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبي، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة.

وأكدت النقابة، أنّ كثير من الأطباء من العديد من الجهات تقدموا بشكاوى للنقابة العامة، إذ صدر منشور الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد تعليماته بأنّه حال ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء في المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملين بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف، ولم يكتف المنشور بذلك بل حمّل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض.

وطالبت النقابة في مخاطبة أرسلتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتغيير التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا، لأنها تعني أنّ عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سيسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما يؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، ما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.