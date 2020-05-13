المصل واللقاح: الأطفال والشباب قنابل موقوتة.. لا تظهر عليهم أعراض كورونا

قال أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ مؤشر الإصابات ليس له دلالة بقدر مؤشر الوفيات والتعافي، فقد يرتفع مؤشر الإصابات نتيجة زيادة الفحص.

وتابع الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أنّه لا يوجد حصر كامل لإصابات فيروس كورونا في جميع دول العالم وليس مصر فقط، ومعدل الوفيات ونسب التعافي جيدة جدًا، معقبًا: "إحنا ماشيين صحيًا كويس، ويتبقى دور المواطن في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأضاف أنّ الشباب والأطفال قنابل موقوتة، فقد يصابوا بالفيروس بدون أعراض ولا يمكن حصرهم، موضحا أنّ فيروس كورونا ليس له كتالوج، فهناك إصابات دون أعراض وهناك نسب تعاف عالية، وعلى المواطن أن يقوم بما عليه تجاه نفسه وأسرته ودولته باتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل معدل نقل العدوى.

ولفت إلى أنّ هناك حالات إصابة دون أعراض قد تتسبب في نقل العدوى بشكل مبالغ فيه، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند الخروج، والتعامل بحرص مع كبار السن، مع غسل الأيدي باستمرار بما يساهم في تقليل الإصابة بفيروس كورونا.