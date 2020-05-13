محافظ الغربية يوجه المسؤولين بمواجهة فيروس كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته بأهمية إلتزام بارتداء الكمامات لجميع العاملين داخل المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمولات وكافة الجهات التي تتعامل مع المواطنين باستخدام الكمامة والقفازات خلال ساعات العمل الرسمي.

وأشار محافظ الغربية فى توجيهاته إلى الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية عن اأي حالات اشتباه أو ظهور أعراض للمرض علي أي من العاملين بتلك الجهات ، وعدم التعامل مع اَي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامات في الصالات والمحال التجارية والمحال المغلقة مع إمكانية توفير الكمامات بتلك الأماكن علي نفقة المواطن .

وشدد محافظ الغربية على معاقبة كل من يخالف ذلك بإغلاق المنشأة وتطبيق العقوبات الواردة في قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .