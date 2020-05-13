تجهيز أماكن تابعة للشباب والرياضة للحجر الصحي بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5767 لسنة 2020م بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الشباب والرياضة وعضوية كل من مدير مديرية الشؤون الصحية ومدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاق اختصاصه.

وأوضح المحافظ، أن اللجنة المشكلة تختص بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمرور على الأماكن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تصلح حجرا صحيا وتجهيزها وتأهيلها لاستقبال حالات العزل.

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على قراري دولة رئيس مجلس الوزراء رقمي 606، 719 لسنة 2020 بشأن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.