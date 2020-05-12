محافظ الشرقية يناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات لمواجهة كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن وعي المواطن بأهمية تطبيق الإرشادات والتعليمات التي أوصت بها وزارة الصحة، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالبعد عن التجمعات والزحام والالتزام بتوقيتات الحظر، من أهم عوامل النجاة من محنة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا، وهي توعية المواطنين بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الواقية، واستخدام المطهرات بصفة مستمرة، والحرص على وجود مسافات بينية عند السير في الشوارع أو وسائل المواصلات العامة.

ناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم النزول للشوارع، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن المزدحمة، وعدم الذهاب إلى المناسبات كالأفراح والعزاء والتي تضم أعداد كبيرة من المواطنين؛ لتقليل فرصة نقل العدوى بفيروس كورونا.