حماية المستهلك تنفذ خطة لإحكام الرقابة على الأسواق في الشرقية

أوضح اللواء عمر كامل الحوام، مدير جهاز حماية المستهلك، فرع الشرقية، أن هناك خطة موضوعة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطن الاستهلاكية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية "مباحث التموين – الطب البيطرى".

وأشار "الحوام"، إلى أن الجهاز قد شن حملات مكبرة على الأسواق والأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز خلال يوم 3 مايو بنطاق مركز الزقازيق، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 18 محضراً متنوعاً ضد المخابزالمخالفة بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب مخازن بيع البوتاجاز للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محاضر ضد المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

وأضاف أن الجهاز قد شن حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وإدارة التفتيش الصيدلي خلال يومين على مراكز (الزقازيق وكفر صقر وأولاد صقر وأبو حماد صان الحجر ومنيا القمح)، وتم تحرير 29 محضراً متنوعا ضد أصحاب المحال التجارية وأصحاب المخابز المخالفة للاشتراطات الصحية والتموينية، كما تم المرور على 15 صيدلية بنطاق مركز الزقازيق للتأكد من الالتزام بأسعار المستلزمات الطبية وخاصة الكمامات والكحول نظراً لتزايد الإقبال عليها فى ظل مجابهة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما قام الجهاز بحملة يوم 11 مايو على الأنشطة التجارية بنطاق مركز الزقازيق، أسفرت عن تحرير 11 محضرا ضد المخابز والمحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية، أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس آب (01281661880) والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ويتم حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة في أسرع وقت ممكن وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.