توريد 531 ألف طن قمح لشون الشرقية 

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة و التموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت 531894 ألف طن و610 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 21198 ألف طن و620 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتي الأمس 510694 ألف طن و990 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 822 417 ألف فدان، وأنه تم حصاد 362420 ألف فدان حتى الآن.