16 فائزا في المسابقة الثقافية الكبرى لمرافقة بعثة الجح

أعلنت وزارة الأوقاف الأئمة الفائزين في المسابقة الثقافية الكبرى والقراءة الحرة بمرافقة بعثة الحج.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي أسماء الأئمة الفائزين في المسابقة الثقافية الكبرى والقراءة الحرة بمرافقة بعثة الحج، وأدرجوا على قوائم المرشحين لمرافقة بعثة الحج وفق ما يتيسر، مضيفًا: "سائلين الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين"، وذلك وفق الجدول التالي:

وأكدت الوزارة أن هؤلاء فقط هم المدرجون على قوائم الترشيح لمرافقة بعثة الحج وفق ما يتيسر ويأذن به الله ، كونهم وحدهم فقط هم من جرى ترشيحهم نتيجة الامتحانات والمسابقات التي أجريت هذا العام.