"الأرثوذكسية" تعيد فتح كنائس الولايات المتحدة للصلاة بشروط

أعلن الأنبا بيتر أسقف إيبارشية كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرجينيا للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، عودة صلوات القداسات بكنائس الإيبارشية بإجراءات احترازية، ابتداء من يوم 16 مايو الحالي، عدا كنائس ولاية كنتاكي التي ستعاود الفتح اعتبارا من 20 مايو.

وأضاف الأسقف في بيان له، أنّ الكنائس سيقتصر فتحها على الصلوات فقط، أما الخدمات والأنشطة فتتم عن طريق التواصل عن بعد عبر الإنترنت.

وقال الأسقف في التعليمات حول ترتيبات فتح الكنائس مرة أخرى، إنه سيتم إعطاء الأولوية والأهمية القصوى للوقاية الجسدية للكاهن والشمامسة والعائلات الحضور، وعلى كل كنيسة وضع خطة أساسها الالتزام واحترام التعليمات والقوانين المحلية للولاية مثل الاجراءات الخاصة بتدابير التباعد الاجتماعي والمبادئ التوجيهية للنظافة العامة التي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضح الأنبا بيتر أن الحد الأقصى للحضور بالكنائس يختلف بين ولاية وأخرى، فالمسموح بحضورهم في كنائس ولاية كارولينا الشمالية 10 أشخاص، ومثلهم في كنائس ولاية كارولينا الجنوبية، وكذلك ولاية كنتاكي، بينما تحدد في كنائس ولاية فرجينيا حضور 30 شخصا، لافتا إلى أن كل كاهن سيحدد جدول الخدمة ليناسب حجم الشعب والظروف المحلية وسيعين الكاهن يوما واحدا من كل اسبوع لكبار السن فقط، وسيتصل الكاهن بأفراد الشعب تباعا للاتفاق على اليوم المناسب لهم للحضور كعائلة وإذا كان هذا الموعد لايناسب الأسرة سيحدد الكاهن اختيار موعد أخر، مطالبا الاقباط بالالتزام بتلك المواعيد لان أبواب الكنيسة ستغلق لتجنب تجاوز العدد المحدد للحضور، كما طالبت بعدم الحضور للكنيسة بدون ترتيب مع الكاهن.

وأضاف الأنبا بيتر، أنه في حال عودة الحكومة المحلية إلى إعادة فرض تحديد الإقامة أو إذا كشف تقييم هذه الخطة عن فشلها أو عدم القدرة على العمل بها سيتم وقف العمل بها فورا حتى زوال السبب.