نقيب المحامين يطالب عاشور بموافاته بتعاقدات قرض الـ172 مليون يورو

طالب رجائي عطية نقيب المحامين، عدنان عفت عبدالسلام الموظف بالنقابة، بموافاته بأصول كل التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات أخرى، موقع عليها من النقيب السابق سامح عاشور.

وتضمن النص الصادر عن نقيب المحامين ما يلي:

السيد/ عدنان عفت عبدالسلام

نوافى الآن بأصول كل التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية، وشركة "تحالف المقاولون المتحدون" (الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير- وعقد التمويل المبرم بين سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة "وادي البردي" وشركة "بلوك الشرق الأوسط" وشركة الإمارات العربية في 29 سبتمبر 2018) للحصول من شركة "وادي البردي" -ومقرها لندن- على قرض لنقابة قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات الخصوص. ونوافى بذلك فوراُ للأهمية القصوى، على أن ترسل صورة إلى سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين.

فيما دوّن عامر عبدالتواب مدير شؤون العاملين بنقابة المحامين الآتي بخط يده على الخطاب سالف الذكر: "تبين لنا أن الموظف عدنان عفت عبدالسلام قد ترك النقابة دون إذن، بعد أن أوضح أن هذه المستندات موجودة لدى النقيب السابق، وطلب إخراجه من هذه المسألة، وطلب أعضاء المجلس السابق هذه المستندات من النقيب السابق".

كما رفض مكتب النقيب السابق استلام الطلب.